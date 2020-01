Epe -

Die einen hoffen noch auf den Titel. Die anderen haben schon erfolgreich einen ergattert. Denn die Schüler der Vereinigten Sportschützen Epe wurden jetzt Kreismeister. Ob die Luftpistolenschützen von VSS Epe mit der Meisterschaft am Saisonfinale vielleicht doch noch das Unmögliche möglich machen können, wird sich indes in zwei Wochen am 15. Februar zeigen.