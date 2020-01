„Der ist zwar kein rundes Jubiläum. Trotzdem wollen wir in diesem Jahr bei allen kommenden Veranstaltungen etwas Besonderes anbieten“, kündigte Vereinsvorsitzender Wilhelm Nassmacher zu Beginn an. Eine große Geburtstagsparty quasi.

Die jungen Sportler kämpften bei insgesamt 170 Starts mit viel Einsatz über 25 Meter Rücken, Brust und Freistil um möglichst gute Zeiten, bevor sie ihre Urkunden, auf denen ihre Leistungen schwarz auf weiß dokumentiert waren, im Empfang nehmen durften. Abschließend abgerechnet wird aber erst am 25. April nach der zweiten Runde des Kids-Cup. Dann werden diejenigen in den einzelnen Jahrgängen geehrt, die bei beiden Kids-Cup-Veranstaltungen insgesamt die Besten waren. Und außerdem können alle auf ihrer Urkunde nachlesen, um wie viel sie sich durch eifriges Training in den nächsten Wochen verbessert haben.

Bis zu zehn Schwimmerinnen und Schwimmern winkt schon früher eine Belohnung, wenn der Schwimmverein sie nämlich für die erste Runde des Kids-Cup auf Bezirksebene am 28. Februar 2020 nominiert. Dort können sie sich dann im Wettkampf mit anderen Wasserratten bewähren.