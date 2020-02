HSG Nordhorn-Lingen verliert das Kellerduell

Letztlich haperte es dem Aufsteiger an Durchschlagskraft. Auch wenn Gästekeeper Skof wie im Hinspiel wiederholt stark parierte, wäre mehr für die Gastgeber drin gewesen, die zwei Strafwürfe und etliche Überzahlspiele nicht nutzten.

So mussten die 2325 Zuschauer in Nordhorn bis zur 9. Minute auf den ersten Treffer ihrer Mannschaft warten, dann war Philipp Vorlicek gleich zweimal zur Stelle.

HSG Nordhorn-Lingen unterliegt Ludwigshafen 19:21

Die HSG lag zunächst wie auch im weiteren Verlauf häufig in Rückstand (0:3, 5:5, 5:8, 9:9, 11:14, 16:16, 16:18, 19:19), kämpfte sich aber stets wieder heran – nur in den Schlussminuten nicht. Der HSG-Jubel verstummte abrupt, als der vermeintliche Treffer zum 20:20 von Robert Weber nicht anerkannt wurde.

Am kommenden Sonntag (9. Februar) steht im Nordhorner Euregium gleich das nächste Heimspiel an. Zu Gast ist um 13.30 Uhr die HSG Wetzlar. Dann folgt für die HSG das Auswärtsspiel in Flensburg (13. Februar), ehe am 20. Februar an einem Donnerstag gespielt wird: um 19 Uhr in Lingen gegen Göppingen.