Im Gegensatz zu vielen Trainerkollegen ist er aber auch in der komfortablen Lage, reichlich Eindrücke aus den zwei Tests gewonnen zu haben, die noch über die Bühne gingen.

So wie am Samstagnachmitta die Partie gegen den 1. FC Nordwalde. Gegen den Fünften der Kreisliga A setzten sich die Gronauerinnen nämlich im Fortuna-Sportpark an der Laubstiege mit 3:1 durch. Jana Zurkuhl war das schnelle 1:0 bereits nach fünf Minuten geglückt. Alina Kötter legte kurz vor der Pause das 2:0 nach, und abermals Zurkuhl markierte dann noch das 3:0 (65.), ehe die Gäste kurz vor Schluss zum Ehrentreffer kamen.

Am Freitagabend hatte sich Fortuna noch bei Galaxy Steinfurt mit 3:4 geschlagen geben müssen. Zurkuhl erzielte da das zwischenzeitliche 1:2, während Kötter in den letzten Minuten per Doppelpack den 3:4-Endstand besorgte.