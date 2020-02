Vor ihr gingen hier auch schon andere VSS-Größen wie Malin Wigger , Lena Baumann oder auch Tatjana Spies an den Start.

Seit über 40 Jahren treffen sich in Den Haag Stars und Sternchen des Schießsports und messen sich in ihren Altersklassen in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole. Werner startete für den Westfälischen Schützenbund ( WSB ), der eine mehrköpfige Delegation in den Westen der Niederlande schickte.

„Das ist schon ein tolles Gefühl, für Deutschland und den Landesverband Westfalen gegen internationale Konkurrenten anzutreten“, zeigte sich Lucy Werner beeindruckt von der Kulisse.

Schützen aus aller Herren Länder

Fast 300 Sportschützinnen und Sportschützen nahmen an dem prestigeträchtigen Turnier teil. Neben den Gastgebern der Niederlande und Nachbar Deutschland reisten die Sportler auch extra aus Indien, Ägypten, Kanada, Norwegen, Weißrussland, Portugal oder auch Brasilien an.

Diese Atmosphäre miterleben zu dürfen war für Werner ein ganz besonderes Erlebnis, und auch ihre Wettkampfergebnisse konnten sich sehen lassen, wenngleich es bei den starken Mitbewerberinnen in ihrer Klasse der Juniorinnen nicht in die oberste Region ging.

Bei den drei Starts (jeweils 60 Schuss mit Zehntelwertung) konnte Lucy Werner sich zwischendurch steigern. Sie startete mit 601,5 Ringen am ersten Tag und belegte damit als zweitbeste Deutsche den 30. Platz. Am zweiten Wettkampftag erzielte sie 604,1 Ringe (Platz 29). Am dritten Tag traf Werner 602,2 Ringe (Platz 27). Zwischen 13 und 16 Ringen trennten die Top-Nachwuchsschützin aus Epe von den Finalteilnahmen.