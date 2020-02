Gronau -

Eine Kostprobe, was an einem starken Tag alles möglich ist, gab Handball-Landesligist Vorwärts Gronau am letzten Wochenende ab. Da besiegte die Fischer-Sieben den Zweiten TV Werther 29:22 und setzte – nicht zum ersten Mal – ein sportliches Ausrufezeichen. Und am Sonntag ab 18 Uhr?