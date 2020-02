„Haltern ist das Nonplusultra der Liga. Da ist es völlig egal, wann du gegen den TuS spielst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht überrannt werden und wollen ein passables Ergebnis erreichen“, sagt der Trainer der Grün-Weißen.

Passabel verlief in jedem Fall die Partie in der Hinrunde bei der TuS-Reserve für Vorwärts. Oder besser gesagt: die erste Hälfte in spektakulären 90 Minuten. Da nämlich erwischte Epe die Hausherren auf dem völlig falschen Fuß und führte durch Tore von Matthias Naber (2) und Marcel Deelen 3:0.

Durch ein ganz schnelles Anschlusstor nach dem Seitenwechsel kam Haltern allerdings ins Rollen – und gewann doch noch mit 4:3.

Der doppelte Torschütze von damals, Matthias Naber, ist einer von vier Eper Ausfällen. Der Einsatz von Aleksandar Temelkov ist derweil noch unsicher.