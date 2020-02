Spiel in Epe stand vor dem Abbruch

Der Unparteiische eilte vom Kunstrasenplatz in die Schiedsrichterkabine und ließ beide Mannschaften und die Zuschauer verblüfft zurück. Nach mehreren kurzen Gesprächen u. a. mit Vorwärts Epes Geschäftsführer André Bügener und auch Marcel Deelen war der Schiedsrichter nicht zur Fortsetzung der Partie bereit. Auch nicht, als besagter Zuschauer das Sportgelände auf Anordnung von Vorwärts Epe verlassen hatte. Erst auf Bitten der Trainer beider Mannschaften lenkte er ein und setzte die Partie fort. Auf WN-Nachfragen wollte sich der Referee zu diesem Vorfall nicht äußern.

„Wahrscheinlich hatte der Schiedsrichter einen Grund, den ich nicht kenne, das Spiel abbrechen zu wollen. Und das muss schon ein krasser Grund gewesen sein“, erklärte Vorwärts Epes Coach Dirk Bültbrun nach der turbulenten Schlussphase. Nach der Ampelkarte war Epes Coach gerade damit beschäftigt, seine Mannschaft auf eine 5-3-1-Formation umzustellen, als er den Schiedsrichter plötzlich „im Joggingtempo“ vom Platz rennen sah.

„Hochachtung und großen Dank auch an Haltern, dass sie bereit waren, das Spiel in dieser Situation fortzusetzen. Dank aber auch dem Schiedsrichter, dass er sich entschieden hat, das Spiel – es ging in der regulären Spielzeit noch um vier Minuten – fortzuführen und so zu beenden“, sagte Bültbrun.

Dass sich Halterns Coach Timo Ostdorf für eine Fortsetzung dieser Begegnung aussprach, war keine Selbstverständlichkeit. Der Spitzenreiter lag vier Minuten vor Abpfiff 1:3 zurück. Zwar hatte Epes Aleksandar Temelkov kurz zuvor die Ampelkarte gesehen, aber dem Klassenprimus drohte gegen eine engagierte Vorwärts-Elf in diesem Moment das Ende einer langen Erfolgsserie.

Ihren 3:1-Vorsprung hatten sich die Grün-Weißen bis hierhin auch redlich verdient. Gleich mit der ersten Aktion brachte Vincent Wenker den gastgebenden Tabellendritten in der 2. Minute in Führung, als er mit einem Flachschuss erfolgreich war. Ein perfekter Beginn für den Tabellendritten. Zwar kamen die Gäste gut 20 Minuten später durch einen vermeidbaren Treffer zum Ausgleich, aber in einer insgesamt ausgeglichenen ersten Halbzeit wirkten die Eperaner agiler. Daran änderte auch ein Lattentreffer der Gäste nichts (16.).

Nach dem Seitenwechsel hatte Vorwärts zudem das nötige Glück, als Haltern den Führungstreffer auf dem Fuß hatte, der Schiedsrichter aber zuvor ein Foulspiel an Marcel Deelen gesehen hatte (52. Min.).

Sechs Minuten später leitete ein Doppelschlag Epes Sieg ein. Nach einem von Temelkov getretenen Eckball war abermals Wenker zur Stelle und markierte mit seiner Direktabnahme das 2:1. 100 Sekunden später setzte sich der eingewechselte Nick van Wezel auf der rechten Angriffsseite durch. Von seiner Vorarbeit profitierte Leon Kernebeck, der den Ball zum 3:1 über die Linie drückte. „Wir haben gemerkt, dass Haltern nach der Winterpause noch nicht so im Modus ist, haben umgestellt und in der zweiten Halbzeit noch offensiver gespielt“, erklärte Bültbrun.

Diese Führung geriet nur einmal in Gefahr (67.), danach aber bot sich van Wezel sogar die Chance zum vierten Treffer. Nach der Fortsetzung der Partie und nun in Überzahl spielend verkürzte Haltern in der ersten Minute der Nachspielzeit auf 3:2.