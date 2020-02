Vorwärts Epe wird für mutige Leistung beinahe nicht belohnt

Der Aufruf an die Fans steht erst seit ein paar Tagen auf der Vereinshomepage von Vorwärts Epe: „Zeigt Respekt – Respekt gegenüber Schiedsrichtern. Respekt ist ein Grundwert, den wir jedem Gast auf unserer Sportanlage entgegenbringen sollten.“ Wie aktuell und angebracht diese Zeilen sind, zeigte sich am Sonntag gleich zu Wiederbeginn der Punktspielrunde. Die Beleidigungen der Gäste durch ein Vereinsmitglied von Vorwärts Epe sind – sollten sich die Vorwürfe so bestätigen – nicht zu akzeptieren. In einer Spruchkammersitzung wird Genaueres ans Tageslicht kommen. Der Schiedsrichter kündigte dazu einen Sonderbericht an. Zugleich wird Vorwärts Epes Vorstand diesen Vorfall aufarbeiten müssen. Hochachtung ist dem Spitzenreiter TuS Haltern, allen voran Trainer Timo Ostdorf, zu zollen. Die drohende Niederlage vor Augen, den Schiedsrichter zu bitten, das Spiel fortzusetzen, zeugt von Größe.