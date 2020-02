Zu Beginn der zweiten Saisonhälfte lagen die Blau-Weißen bei einer ausgeglichenen Bilanz von fünf Siegen wie auch Niederlagen.

Die Auswärtspleite gegen den Ligaprimus markiert nun zwar den dritten Auftritt ohne Punkterfolg, jedoch rangieren alle bisherigen Kontrahenten auf den Tabellenplätzen eins bis drei. So sind die Vorwärtsler zuversichtlich, in den kommenden Wochen wieder zu Punkten zu kommen.

Das in der Vorwoche aufgrund des Orkantiefs Sabine abgesagte Heimspiel gegen TSV Borgers-Baskets Bocholt wird am 25. Februar um 20.15 in der Eilermarkhalle nachgeholt.

Am Karnevalswochenende haben die Basketballer frei und können ihren Akku wieder aufladen.