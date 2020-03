Hippers nimmt FC Epe in die Pflicht

Epe -

„Wir stehen in der Pflicht. Denn das wird ein sehr, sehr wichtiges Match“, macht Andre Hippers unmissverständlich klar. Der FC Epe genießt am Sonntag (15 Uhr) gegen den direkten Tabellennachbarn SV Lippramsdorf Heimrecht – und will diesen Vorteil nutzen.