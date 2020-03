Gronau -

Der Auftakt in ein vielleicht besseres Kalenderjahr 2020 in der A-Liga glückte Fortuna Gronau am Samstag schon einmal. Denn die Blau-Schwarzen besiegten den Tabellenzweiten Union Wessum mit 2:0 (1:0). Doch ob das jetzt bereits die Wende zum Besseren war, wollte Orhan Boga später noch nicht beantworten.