Denn die Schöppinger gerieten in der 55. Minute in Rückstand, und das 0:2 in der 86. Minute kam der vermeintlichen Vorentscheidung gleich. Denkste!

Weil es nun erst so richtig kurios wurde: Erst verwandelte Spielertrainer Rafael Figueiredo einen Strafstoß zum 1:2 (90.), dann sah ASC-Akteur Patrick Otten Gelb-Rot. Und unmittelbar nach der Ampelkarte rettete Pascal Korthues den Vechtestädtern dann nach Schmitz-Flanke doch noch das 2:2-Unentschieden mit einem tollen Flugkopfball.

Der Ärger bleibt trotz des 2:2 groß

Hinterher ärgerte sich Figueiredo trotz des Happy Ends dennoch: „Weil mir beim Stand von 0:0 ein klares Tor wegen Abseits aberkannt wurde. Und weil Ammeloe das eigene 1:0 aus dem Nichts gelungen war. Sehr ärgerlich alles!“