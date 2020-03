Doch daraus wurde nichts. Denn die Partie ging am Ende völlig unnötig mit 10:14 verloren. Beide Mannschaften schenkten sich von Beginn an nichts, sodass sich ein sehr umkämpftes Spiel entwickelte. Die Schützlinge von Trainerin Iris Meyer verteidigten sehr gut und engagiert, trugen die Angriffe konzentriert vor, nutzten vorne die sich bietenden Chancen.

Und wenn die Münsteraner zum Abschluss kamen, glänzte im Tor wieder einmal Dennis Niehoff. So ging man nach einem 2:2 nach dem ersten Viertel beim Stand von 5:3 für die Gastgeber in die Halbzeitpause. Anschießend baute der SVG bis zur Mitte des dritten Viertels den Vorsprung sogar auf 9:4 aus.

Urplötzlich: Gronau verliert komplett den Faden

Was dann aber geschah, ließ Spieler und Trainerin ratlos zurück. Von einem Moment auf den nächsten gab es in der Offensive für Gronau kein Durchkommen mehr. Eigene Angriffe wurden nun häufig unkonzentriert und überhastet abgeschlossen. Die Gäste konterten problemlos und kamen vor dem Schlussviertel auf 8:9 heran.

Am Ende stand gar eine bittere 10:14-Niederlage für den SV Gronau. Vor dem nächsten schweren Heimspiel am kommenden Freitag gegen den WSB Bocholt 2 kann das Motto daher nur lauten: Schnell die letzten zwölf Minuten vergessen und anknüpfen an die Leistung der ersten 20 Minuten.

Die Tore für den SV Gronau erzielten Marcus Hagemann und Lennart Huke (je 3), Ingmar Keibel (2) sowie Pascal Tuband und Lukas Frieler.