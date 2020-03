Die Vechtestädter nehmen mit dem 34-Jährigen auch die Saison 2020/21 im Sommer in Angriff (wir berichteten). Warum Rafael Figueiredo sich für ein fünftes Jahr beim ASC entschieden hat, welche Perspektiven er in und mit Schöppingen sieht und wer eines Tages mal in seine Fußstapfen als Stürmer treten soll?