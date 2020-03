Und der glückte den Mannen um Trainer Jan Sundermann auch. Epe zwang den FCO mit 4:0 (1:0) in die Knie, kommt nun selbst auf 20 Zähler und hat den Vorsprung auf Ottenstein auf deren neun ausgebaut. Nur mit drei Siegen in den drei Nachholspielen kann der FCO also aktuell noch mit dem FCE gleichziehen.

Ein Geschmäckle aber blieb hinterher trotzdem: Denn unmittelbar nach dem Seitenwechsel sah Frederic Herking wegen eines Schubsers zurecht Rot und fehlt Epes Reserve deswegen in den kommenden Aufgaben gesperrt.

Rote Karte war „saudumm“

„Das war natürlich saudumm, das weiß er selbst. Auf der anderen Seite haben wir kurioserweise in Unterzahl weitaus besseren Fußball gespielt“, fand Trainer Jan Sundermann nach dem Abpfiff. „Zumindest war die Rote Karte für uns der Weckruf, noch etwas mehr zu investieren.“

Etwas glücklich und praktisch mit dem Pausenpfiff waren die Blauen durch den tollen Distanzschuss von Robert Hinkelmann in Führung gegangen (45.). Hinkelmann bereitete dann nach einer knappen Stunde das 2:0 durch Ben van Almsick mustergültig vor.

Uesbeck und Mensing köpfen ein

Epe hatte jetzt sichtlich Gefallen an dieser Partie gewonnen und legte nach: Erst köpfte Marius Uesbeck einen scharfen Freistoß von Max Peters in die Maschen (69.), dann war Max Mensing noch per Kopf zum 4:0-Endstand zur Stelle (73.).