Der Frust darüber war offenbar groß. Denn die Hausherren sahen in der Schlussphase noch zwei Rote Karten, ein Mal wegen Meckerns, ein weiteres Mal wegen Nachtretens. „Das will ich gar nicht kommentieren“, meinte Epes Spielertrainer Andre Hippers später. „Denn wir sind megastolz auf diese Leistung und auf den Sieg, der insgesamt auch in Ordnung ging.“

Dabei waren die Voraussetzungen alles andere als gut, weil der FC-Kader gerade einmal 14 Spieler stark war. „Doch irgendwie hat uns das dann erst richtig zusammengeschweißt“, fand Hippers.

Matchglück dank (k)einer Schwalbe

Insbesondere Niklas Bruns und Andreas Struwe, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren, zeigten eine starke Partie. Bruns bereitete das 1:0 durch Philipp Hörst vor, Struwe legte im zweiten Durchgang zum 2:1 durch Kilian Voss auf. Abermals Hörst entschied mit seinem 3:1 nach einem Konter die Partie.

Matchglück hatten die Bültenkicker nach dem eigenen 1:0 allerdings auch: Weil der Schiedsrichter nach einer Grätsche von Patrick Redegeld als letzter Mann auf Schwalbe von TuS-Spieler Kevin Lehmann statt auf Rot für den FCE-Kapitän entschied. Kurz vor der Pause hob Lehmann dann tatsächlich ab. Dieses Mal allerdings sah nicht er Gelb-Rot, sondern bekam Haltern den Elfer, den Paul Keller zum 1:1 verwandelte.