Gronau -

Von Nils Reschke

Wann immer Fortuna Gronaus Fußballerinnen auf Union Wessum treffen, gönnt sich die blau-schwarze Offensive eine Auszeit. So war es auch am Sonntag, als das Team von Karl-Heinz Sandkühler zum vierten Mal in Folge in der Landesliga ohne einen Treffer gegen die Grün-Weißen blieb. Doch das war an der Laubstiege ausnahmsweise eine sehr gute Nachricht.