Gronau -

Nicht nur, dass die B-Junioren von Vorwärts Gronau ihren Hinspielerfolg in der Verbandsliga beim BSV Roxel am Wochenende in der Halle an der Laubstiege bestätigten. Nein, beim mehr als deutlichen 32:22 (17:11) gelang es den Nachwuchshandballern zudem, beide Hälften auf konstant hohem Niveau abzuliefern.