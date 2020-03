Also blickt der RV Epe unter dem Vorsitz von Gisbert Lutzke nun gut gerüstet auf die nächsten anstehenden Ereignisse im Sportjahr 2020.

Bereits am Sonntag (15. März) macht der Sicon-Cup des Kreises Borken für Hobby- und Turnierfahrer auf seiner fünften und letzten Station Halt in der Eper Reithalle. So wurde die turnierlose Winterzeit also gut überbrückt und allen Fahrern die Gelegenheit gegeben, in der „dunklen Jahreszeit“ auch unter Wettbewerbsbedingungen zu trainieren.

Nachdem im vergangenen Jahr wegen der schlechten Witterung nur 34 Gespanne am Start waren, hofft der RZFV Epe dieses Mal auf bessere Unterstützung durch den Wettergott.

Sicon-Cup startet Sonntag um 9 Uhr

An den Start gehen Gespanne in den Anspannungsarten Ein- und Zweispänner Ponys und Pferde, getrennt nach Hobby- und Turnierfahrern. Sieger und Platzierte werden dabei in zwei Umläufen ermittelt.

Zunächst wird ein Stilhindernis-Parcours durchfahren. Hier wird besonders Wert auf eine flüssige und gute Linienführung sowie auf die korrekte Anwendung des Achenbachschen Fahrsystems gelegt. Die Wertung des zweiten Umlaufs erfolgt auf Fehler und Zeit.

Die Prüfungen beginnen am Sonntag um 9 Uhr, die Meldestelle ist bereits ab 8 Uhr geöffnet. Auch vom gastgebenden Verein gehen wieder einige Gespanne an den Start. Die Veranstaltung endet gegen 16 Uhr, und für die Verpflegung der Sportler und Zuschauer wird den ganzen Tag über im Reiterstübchen des Vereins bestens gesorgt.

Der Verein weist auch darauf hin, dass die Reithalle bereits am Samstag ab 14 Uhr für den Sicon-Cup hergerichtet wird. Dann ist kein Reitbetrieb mehr möglich.