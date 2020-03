Epe -

Von Nils Reschke

Dieses Mal startet der TV Westfalia Epe unter ganz anderen Voraussetzungen in die neue Saison. Denn aus den Jägern sind Gejagte geworden. Die Bouncerballer aus der Dinkelstadt nehmen als amtierender Meister die Mission Titelverteidigung in Angriff. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte.