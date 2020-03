Bügener zählt zum zehnköpfigen Kernteam, das seit Oktober 2017 federführend für die Umsetzung der baulichen Maßnahmen des neuen Funktionsgebäudes verantwortlich zeichnet.

Was lange währt, wird endlich gut? „Das hoffen wir doch. Wir haben in der Tat sehr viel Zeit in dieses Projekt gesteckt, angefangen von der Planung über die Koordination des Baus bis hin zur Fertigstellung“, denkt der Geschäftsführer an die letzten drei arbeitsintensiven Jahre zurück. Doch das Resultat kann sich sehen lassen. „Ich übertreibe sicherlich nicht, wenn ich behaupte, dass wir mit dem Funktionsgebäude eines der schönsten Vereinsheime im weiteren Umkreis geschaffen haben“, so Bügener weiter.

Unterstützt wurde das Kernteam dabei nicht nur von ehrenamtlichen Vereinsmitgliedern. Auch viele Firmen aus Gronau und dem näheren Umkreis hätten sich durch Rat und Tat an der Umsetzung in vielfältiger Weise beteiligt. „Bei den Großspendern sind insbesondere die Volksbank Gronau-Ahaus, die Aktion Mensch und die Auto Keizer Stiftung zu nennen, die dem Verein für das Gebäude insgesamt mit einem höheren fünfstelligen Betrag unter die Arme gegriffen haben. Das ist im Übrigen nicht nur bei uns der Fall. Viele gemeinnützige Vereine könnten von ihrer Unterstützung profitieren“, erläutert Hans van Schelve. Grund genug, sich bei allen Helfern im Rahmen einer Eröffnungsfeier gebührend zu bedanken.

„Als Termin hatten wir hierfür den 5. und 6. Juni 2020 ins Auge gefasst, zwei Wochen nach Ende der Meisterschaftspartien. Für den Freitagabend ist die offizielle Einweihung mit Segnung und ein Empfang für geladene Gäste vorgesehen, während der Samstag unseren Vereinsmitgliedern vorbehalten sein soll. Neben einem Rahmenprogramm hat sich auch schon Entertainer Willi Herren angekündigt“, erläutert der 1. Vorsitzende von Vorwärts Epe , Thomas Buß.

Dass die Covid-19-Pandemie den Grün-Weißen bei der Organisation der Feierlichkeiten noch einen Strich durch die Rechnung macht, hoffen die Verantwortlichen nicht. „Unsere Planungen bleiben erst mal beim ersten Juniwochenende. Sollte sich Ende April allerdings abzeichnen, dass wir den Termin nicht halten können, werden wir weiter sehen“, so Bügener und freut sich gemeinsam mit seinen Mitstreitern auf die Eröffnung des neuen 412 Quadratmetern großen Prunkstücks, in dem neben mehreren Umkleidekabinen auch noch ein Sozialraum sowie ein großes Vereinsheim samt Terrasse untergebracht ist.

Seit nunmehr 17 Jahren sind die Grün-Weißen bestrebt, ihre gesamte Platzanlage zu modernisieren. „Was 2005 mit dem Bau der Tribüne am Hauptplatz begann, fand mit der Erstellung eines vollwertigen Naturrasenplatzes im Busch 2012 und der Umwandlung des Ascheplatzes in einen Kunstrasenplatz 2015 eine Fortsetzung. Als Tüpfelchen auf dem i stand in den letzten Jahren das Funktionsgebäude im Fokus der grün-weißen Familie“, so André Bügener.