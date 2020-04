Gleich bei drei Mitteldistanzen steht Winkelhorst in den Meldelisten. Der erste Start sollte am 9. Mai beim Ironman 70.3 auf Mallorca erfolgen. Mittlerweile wurde die Veranstaltung auf den 31. Oktober verschoben. Die Championship-Veranstaltung im westslowakischen Samorin am 31. Mai wurde zwar noch nicht abgesagt. Der Flug, mit dem Winkelhorst anreisen wollte, aber bereits storniert. Und der Ironman 70.3 Kraichgau am 7. Juni steht noch im Wettkampfkalender. Da aber bis zum 15. Juni in Baden-Württemberg alle Veranstaltungen untersagt sind, steht der Eperaner auch hier vor einem ungewissen Event.

„Ich rechne fast damit, dass in diesem Jahr gar keine Rennen stattfinden“, ist er pessimistisch, was seine Planungen angeht. Daher wird er wahrscheinlich auch auf den Startplatz auf Mallorca verzichten, auch wenn das Startgeld dann weitgehend verloren ist. „Ich müsste bald einen Flug buchen. Doch im Moment sieht es so aus, dass ich das Geld für den für Mai gebuchten Flug nicht zurückbekomme.“

Gleichzeitig betont der Eperaner aber: „Es gibt im Moment Schlimmeres als Pech mit abgesagten Sportveranstaltungen.“

In seinem Trainingseifer scheinen die vielen Fragezeichen den 45-Jährigen offensichtlich auch nur wenig zu beeinträchtigen. Mehr als 100 km hat er in der letzten Woche allein laufend zurückgelegt. Ein kleines neues Ziel hat er auch schon im Auge: Am 3. Mai möchte er beim „World for Life World Run“ starten, wenn Läuferinnen und Läufer rund um den Globus – jede und jeder für sich allein – gegen den virtuellen Catcher Car antreten, um mit ihren Startgeldern und Spenden die Rückenmarksforschung zu unterstützen.