Gronau -

Von Angelika Hoof

In weiser Voraussicht gründeten einige Vereinsvertreter vor 100 Jahren den Gronauer Stadtverband für Leibesübungen. Gemeinsam wollten sie die Interessen des heimischen Sports vortragen und ihre Wünsche so deutlicher zum Ausdruck bringen. Heute nennt sich diese Dachorganisation Stadtsportverband. Der SSV vertritt die Anliegen der Vereine gegenüber Rat und Verwaltung der Stadt Gronau, aber auch gegenüber anderen Organisationen. Anlässlich des Jubiläums stellt die WN-Redaktion in diesem Jahr die Mitglieder des Vorstands vor. Heute: Beate Neyer.