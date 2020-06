Doch jetzt bereitet der FC Epe seinen Fans überraschend ein nachträgliches Weihnachtsgeschenk, das sicherlich für Freude in den Bülten sorgen wird.

Wie der Verein mitteilt, wird sich Jan Beverborg dem FC Epe anschließen. Der 20-Jährige kehrt damit zurück zu seinen Wurzeln. Denn in der Schülerzeit lief Mittelfeld-Allrounder Beverborg bereits für den FC Epe auf, ehe es ihn in die Nachwuchsabteilung des FC Twente Enschede zog.

Anschließend wechselte er zum Wolbertshof , wo er zunächst in den Jugendteams und danach früh seine ersten Seniorenerfahrungen sammelte und auf Anieb zum Stammspieler in der Bezirksliga wurde.

Im vergangenen Sommer wechselte Beverborg in die Westfalenliga zum SV Vreden, der in der kommenden Spielzeit in der Oberliga antreten wird. Beverborg fiel nach einer Verletzung gleich zu Saisonbeginn längere Zeit aus, im März stoppte der Saisonabbruch seine Pläne

Aus Vreden kehrt Beverborg nun nach Epe zurück und wird künftig für den FC Epe in der Bezirksliga auflaufen. Seniorenleiter Sven Terglane freut sich über diesen Neuzugang: „Wir hatten unsere Planungen ja eigentlich bereits abgeschlossen. Aber als sich diese Möglichkeit ergab, waren wir sofort Feuer und Flamme. Jan selbst freut sich auch sehr darauf, wieder für seinen Heimatverein auflaufen zu können.“

Mit Beverborg gewinnt der FC Epe einen technisch versierten Fußballer, der überall im Mittelfeld einsetzbar ist und sehr viel Qualität mitbringt. „Mit diesem Neuzugang ist der Deckel jetzt aber wirklich drauf“, versichert Terglane augenzwinkernd.