Aydin (31) tritt bei den Grün-Weißen seine erste Stelle als spielender Trainer an. Der neue Chefcoach beim Vorjahresdritten ist nicht nur pünktlich zum vereinbarten Gespräch. Auch auf dem Trainingsplatz hat er zeitig sein Feld abgesteckt, ehe die Spieler erscheinen.

Zwei wechseln nach Stadtlohn

An diesem Abend fährt auch Florian Albers vor. Aber ihn zieht es nicht mehr zur 1. Mannschaft. Aus privaten Gründen tritt der langjährige Kapitän und Ideengeber nun kürzer, er spielt und trainiert mit den Alten Herren. Zudem hat Leon Kernebeck Abschied genommen. Der Youngster spielt zukünftig (ebenso wie Mario Carneiro) für den SuS Stadtlohn.

Lücken im Kader geschlossen

Die Lücken im Kader hat Vorwärts Epe aber längst wieder geschlossen, unter anderem mit dem Spielertrainer selbst. Der gebürtige Enscheder lief unter anderem für den SC Enschede , Quick 20 Oldenzaal und Excelsior 31 Rijssen auf sowie zwei Jahre lang für die SpVgg Vreden. „Ich kann überall im Mittelfeld spielen. Ich sehe mich als Verbindungsspieler, will das Spiel nach vorne bringen“, erklärt der Rechtsfuß, der bei personeller Not auch in die Spitze rücken könnte. „Aber am liebsten spiele ich auf der Sechser-Position“, betont Aydin, dessen Cousin Ersin schon vor vielen Jahren für Vorwärts am Ball war.

Flankengeber Alpi Arslan

Als Linksaußen jedoch wird Marco Aydin nicht zu sehen sein. „Auch wenn das im Internet zu lesen ist, das ist ein Missverständnis“, betont der Coach. Als Flankengeber könnte sich da demnächst der noch in der Türkei weilende Alpi Arslan einbringen. Aydin kennt den 21-Jährigen schon länger, ist von den Qualitäten des bisherigen Spielers von Quick 20 Oldenzaal überzeugt, besonders von seiner Schnelligkeit.

Umut Berke zurück am Wolbertshof

Mit einem weiteren Neuzugang hatte Aydin gar nicht gerechnet, als er vor Monaten sein Arbeitspapier unterschrieb. „Aber darüber freue ich mich natürlich sehr“, kommentiert er die Rückkehr von Umut Berke. Der trickreiche und torgefährliche Offensivspieler hat nach 20 Spielen und drei Toren für den Westfalenligisten SpVgg Erkenschwick den Weg zurück nach Epe eingeschlagen. Das bestätigt auch der 2. Vorsitzende Klaus Eißing: „Wir haben ja immer Kontakt gehalten. Über Umuts Rückkehr sind wir sehr froh. Damit ist nun auch bei uns der Deckel drauf,“ bezeichnet Eißing die Personalplanungen des Bezirksligisten als abgeschlossen.

Chance für Andreas und Marc Fontein

Was aber nicht heißt, dass für Trainer Marco Aydin der Kader schon feststeht. „Mit 21 Spielern, darunter drei Torhüter, gehen wir das jetzt an“, erklärt er. Bleiben alle fit, sei zu überlegen, ob zwei, drei Spieler die 2. Mannschaft in der A-Liga unterstützen und zugleich Spielpraxis sammeln. Zum jetzigen Aufgebot der „Ersten“ zählen übrigens auch An­dreas und Marc Fontein. Aydin: „Sie können sich empfehlen und in der Vorbereitung zeigen.“

„ So einen guten und erfahrenen Spieler brauchst du immer. So einen guten und erfahrenen Spieler brauchst du immer. “ Marco Aydin über Marcel Terhaar

Das gilt so für Marcel Terhaar nicht. Seine Qualitäten sind bekannt. In der kommenden Saison übernimmt der Routinier die Aufgaben eines Co-Trainers. „Marcel trainiert aber in der Vorbereitung mit, er will auch als sogenannter Standby-Spieler fit sein“, freut sich Aydin. „So einen guten und erfahrenen Spieler brauchst du immer“, schätzt sich Aydin glücklich, weiter auf Terhaar zurückgreifen zu können.

Außerdem wird Reiner Weikert weiterhin an der Außenlinie Platz nehmen, so wie er es schon in den letzten Jahren an der Seite von Dirk Bültbrun tat.

Kompetente Unterstützung

Weikert unterstützt Aydin auch im Training mit den Rekonvaleszenten und bekleidet das Amt des Sportlichen Leiters. „Da ich als spielender Trainer im Einsatz bin, ist es mir sehr wichtig, an der Seitenlinie mit Reiner und Marcel so kompetente Unterstützung zu haben“, bekräftigt Aydin.

Kurze Pause bis zum 3. August

Ehe die Grün-Weißen nun erfahren, wann die Saison startet und wie die Einteilung der Ligen ausfällt, trainieren sie seit Anfang des Monats. „Im Juli zunächst an zwei Abenden in der Woche. Dann machen wir eine kurze Pause, ehe am 3. August Teil zwei der Vorbereitung und auch die ersten Testspiele, die nach der langen Pause sehr wichtig sind, folgen“, erläutert Aydin. Am 12. August steht das erste Testspiel in Tecklenburg an, drei Tage später ist in Epe der FC Schüttorf zu Gast.

„ Und ich sehe, dass die Spieler auch während der Pause etwas getan und an ihrer Fitness gearbeitet haben. Und ich sehe, dass die Spieler auch während der Pause etwas getan und an ihrer Fitness gearbeitet haben. “ Marco Aydin

„Zunächst bin ich und auch die Jungs sehr froh, dass wir wieder im Training sind. Und ich sehe, dass die Spieler auch während der Pause etwas getan und an ihrer Fitness gearbeitet haben“, bemerkt Marco Aydin anerkennend, „so macht es Spaß, so darf es weitergehen.“