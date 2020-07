Organisiert durch fünf Sportstudierende des Praxiskurses „Trendsportarten im Handball“ (unter ihnen der Gronauer Patrick Werges ) und ihren Dozenten Axel Binnenbruck – als Trainer unter anderem der HSG Gremmendorf/Angelmodde in Münster ein Begriff – soll das Turnier dazu dienen, die junge Trendsportart in Deutschland zu etablieren. Qatch stammt aus Ungarn, wurde zum ersten Mal zwischen 2019 und 2020 praktiziert und gewann seitdem viele Sympathisanten in verschiedenen Ländern und Kontinenten. Qatch steht für „Quality Alternative Training Concept for Handball“. So erklären es die Studierenden den weniger mit dem Thema befassten Sportinteressierten. Die Trendsportart wird mit einem Handball an einem gewölbten Tisch gespielt, wobei sich zwei Mannschaften mit einer Gruppengröße von jeweils drei Sportlern in einer 2:1-Situation gegenüberstehen.

Patrick Werges, Fußballer von Fortuna Gronau, tritt dabei nicht nur als Organisator auf, sondern bildet zusammen mit den beiden Handballern Lennard Schmidt und Nils Nagelmann (Vorwärts Gronau) ein Team.

Qatch wird sowohl in der Halle als auch auf Sand ausgeübt. An dem Turnier werden zehn Mannschaften teilnehmen, welche zunächst in zwei Gruppen gegeneinander antreten und am 22. August ab etwa 16.20 Uhr im Spiel um Platz drei und im Finale um einen Platz auf dem Treppchen kämpfen. Das Preisgeld in Höhe von 3500 Dollar wird je nach Platzierung leistungsgerecht ausgeschüttet.

Binnenbruck ist im Übrigen kein Unbekannter beim Versuch, sogenannte Trendsportarten zu etablieren. Unter anderem probierte er als Dozent im Jahr 2012 das kuriose „TamBeach“ – betrieben auf einem Beachvolleyballfeld mit einem Tambourin und Tennisbällen – zu etablieren.