Absage in Hamburg sorgt für Klarheit

Ende Juni wurde auch der zunächst von Juni auf Ende September verschobene Ironman in Frankfurt abgesagt, sodass für Silke Teuber und Robert Effing vom TV Gronau Gewissheit herrschte, dass es in diesem Jahr mit dem geplanten Start dort nichts wird. Im April hatten die Organisatoren des Challenge Roth bereits die am 5. Juli vorgesehene Triathlon-Langdistanz auf das nächste Jahr verschoben. So konnten Steve Figur, Joachim Flüthmann und Andreas Fröhner vom TV Gronau frühzeitig neu planen und das Training entsprechend anpassen.

André Winkelhorst vom TV Westfalia Epe hatte ebenfalls schon im April die Saison für sich abgehakt, vor allem, da er zwei Starts im Ausland geplant hatte.

Lediglich Rolf Schweiger hatte auch in den vergangenen Wochen Hunderte von Kilometern auf dem Rennrad heruntergespult, eifrig Laufkilometer gesammelt und immer wieder den Drilandsee schwimmend durchquert, um fit zu sein für den vom 21. Juni auf den 6. September verschobenen Ironman in Hamburg. Nun erhielt er die Mitteilung, dass der Ironman in diesem Jahr nicht stattfindet, ebenso wie die Triathlon-Kurzdistanzen, der Marathon und die Cyclassics auf dem Rennrad.

Rolf Schweiger freut sich, dass endlich Klarheit geschaffen wurde. Entspannt kommentierte der 60-Jährige: „Jetzt habe ich endlich den Kopf frei und kann Urlaub machen mit maximal leichtem Seniorensport.“