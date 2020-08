Schwere Aufgabe für den ASC Schöppingen

Das ist das Ergebnis der Auslosung des Wettbewerbs am Montagabend. Im Klartext: Nach dem Halbfinale gegen Oberligist SpVgg Vreden bekommt es der A-Ligist aus der Vechtegemeinde zum Auftakt der neuen Pokalrunde mit Bezirksliga-Aufsteiger SG Coesfeld zu tun, einem alten Bekannten aus gemeinsamen Zeiten in der Coesfelder A-Liga.

Diese Partie zählt zu den interessantesten der ersten Runde, die am 24. September ausgetragen werden soll. Dazu sorgen einige Derbys für besonderen Reiz. Zum Beispiel wird der VfB Alstätte in Ottenstein erwartet, Turo Darfeld freut sich auf SW Holtwick, der SC Südlohn auf Eintracht Stadtlohn, die DJK Dülmen auf SF Merfeld oder der SV Eggerode auf den Nachbarn aus Legden.

Vorgenommen wurde die Auslosung, anders als in früheren Jahren, ohne Vereinsvertreter. Mitglieder des Kreisfußballausschusses zeichneten für den regulären Ablauf verantwortlich. In die Rolle der Glücksfeen schlüpften Lionel und Tamino, die Söhne des Schiedsrichter-Vorsitzenden Paulo Goncalves (Stadtlohn).

Und die bescherten auch dem FC Epe eine anspruchsvolle Aufgabe gegen den Bezirksliga-Konkurrenten aus Gescher. Leichter erscheint da die Aufgabe des Ortsrivalen Vorwärts Epe. Der genießt zwar kein Heimrecht, ist aber favorisiert beim B-Ligisten in Ahle.

27 Begegnungen wurden für die erste Runde ausgelost. Ein Freilos billigten die Verantwortlichen der SpVgg Vreden zu, die am 24. September auch ein Punktspiel zu absolvieren hat und in der Oberliga vor einer Mammutsaison steht.

In der zweiten Runde greifen die Blau-Gelben dann auch in das Pokalgeschehen ein. Am 22. Oktober treten sie beim Sieger der Partie zwischen dem SV Eggerode und SuS Legden an.

Die Auslosung der ersten beiden Runden:

1. Runde: 24. September (Do.)

Spiel 1: SV Eggerode - SuS Legden

Spiel 2: 1. FC Oldenburg Ahaus - SC Union Lüdinghausen

Spiel 3: Union Wessum - Grün-Weiß Hausdülmen

Spiel 4: Rot-Weiß Nienborg - TuS Wüllen

Spiel 5: DJK Rödder - DJK Grün-Weiß Nottuln

Spiel 6: FC Ottenstein - VfB Alstätte

Spiel 7: DJK Vorwärts Lette - SuS Olfen

Spiel 8: ASC Schöppingen - SG Coesfeld 06

Spiel 9: SC Ahle - Vorwärts Epe

Spiel 10: Vorwärts Hiddingsel - Fortuna Gronau

Spiel 11: F.C.Turo d‘Izlo-Aram. Gronau - ASV Ellewick

Spiel 12: DJK Blau-Weiß Lavesum - Arminia Appelhülsen

Spiel 13: Türkischer SV Ahaus - Borussia Darup

Spiel 14: SG Gronau - FC Oeding

Spiel 15: Grün-Weiß Lünten - SV Heek

Spiel 16: Brukteria Rorup - SuS Stadtlohn

Spiel 17: Schwarz-Weiß Beerlage - DJK Adler Buldern

Spiel 18: Fortuna Seppenrade - FC Vreden

Spiel 19: FC Epe - SV Gescher

Spiel 20: Turo Darfeld - Schwarz-Weiß Holtwick

Spiel 21: SF Graes - DJK/VfL Billerbeck

Spiel 22: SC Südlohn - DJK Eintracht Stadtlohn

Spiel 23: Westfalia Osterwick - Eintracht Ahaus

Spiel 24: SuS Hochmoor - DJK Eintr. Coesfeld

Spiel 25: Germania Asbeck - Trimmgem. Almsick

Spiel 26: DJK SF Dülmen - Sportfreunde Merfeld

Spiel 27: Sportfreunde Ammeloe - TSG Dülmen

Spiel 28: Freilos SpVgg Vreden

2. Runde: 22. Oktober

Spiel 29: Sieger Eggerode/Legden - SpVgg Vreden

Spiel 30: Oldenburg/Lüdinghausen - Ammeloe/Dülmen

Spiel 31: Wessum/Hausdülmen - DJK Dülmen/Merfeld

Spiel 32: Freilos Nienborg/Wüllen

Spiel 33: Rödder/Nottuln - Asbeck/Almsick

Spiel 34: Ottenstein/Alstätte - Hochmoor/DJK Coesfeld

Spiel 35: Lette/Olfen - Osterwick/Ahaus

Spiel 36. Freilos Schöppingen/SG Coesfeld

Spiel 37: Ahle /V. Epe - Südlohn/DJK Stadtlohn

Spiel 38: Hiddingsel/F. Gronau - Graes/Billerbeck

Spiel 39: Turo Gronau/Ellewick - Darfeld/Holtwick

Spiel 40: Freilos Lavesum/Appelhülsen

Spiel 41: TSV Ahaus/Darup - FC Epe/Gescher

Spiel 42: SG Gronau/Oeding - Seppenrade/FC Vreden

Spiel 43: Lünten/Heek - Beerlage/Buldern

Spiel 44: Freilos Rorup/SuS Stadtlohn