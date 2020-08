Am 6. September geht es los. Nur ein Mitläufer in der A-Liga zu sein, ist nicht der Anspruch der Mannschaft von der Laubstiege, erst recht nicht der Trainer. Orhan Boga (36) und Alexander Buning (28) gehen in ihr zweites Jahr als Trainerduo bei den Blau-Schwarzen, insgesamt ist es für Boga schon sein fünftes Jahr bei Fortuna.