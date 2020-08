Wittland: „Sie hat alles richtig gemacht“

Zur Freude hatte die Läuferin des TV Westfalia Epe in der Tat allen Anlass. Denn völlig überraschend sicherte sie sich Platz acht bei den Deutschen Leichtathletikmeisterschaften in Braunschweig und steigerte dabei zweimal die persönliche Bestmarke.

Überraschend war schon die Nachricht über die Qualifikation für die Deutschen Meisterschaften der Frauen vor rund drei Wochen gewesen, nachdem Fabiane Meyer ihre Bestmarke für die 1.500 m beim Läufermeeting in Melle um über zehn Sekunden auf 2:26:13 Min. gesteigert hatte. „Einfach nur Erfahrungen sammeln“, lautete daher die Devise, als sie am Samstagmorgen zusammen mit Trainer Reinhard Wittland die Fahrt nach Braunschweig antrat.

„Dort war schon einiges anders als bei anderen Wettkämpfen“, berichtet der Trainer. „Akribisch wurde die Einhaltung des Hygienekonzepts überwacht.“ Noch im Callroom, der diesmal aus kleinen, offenen Zelten bestand, wurde z. B. darauf geachtet, dass die Aktiven die Hygieneabstände einhielten, und erst bei Verlassen der Zelte durften die Masken abgelegt werden.

„Mich hat das aber eigentlich nicht wirklich gestört“, berichtet Fabiane Meyer. So hielt sie sich beim Vorlauf am Samstagmittag auch präzise an die Marschroute des Trainers, der ihr geraten hatte, möglichst wenig Kraft durch Platzierungsgerangel zu vergeuden und so gut es geht im Feld mitzuschwimmen. Das gelang ihr auch recht gut, auch wenn Sara Benfares vorne das Tempo machte und die Gruppe zu sprengen versuchte. Als es auf die Zielgerade ging, war Fabiane Meyer deshalb auch noch dabei beim Kampf um die Plätze eins bis fünf, die den direkten Einzug ins Finale bedeuteten. Als Sechste überlief die Eperanerin schließlich die Ziellinie. Finale knapp verpasst, so schien es. Daher blieb zunächst nur die Freude über die erneute Steigerung der persönlichen Bestmarke auf 4:23:88 Min.

Als dann die Läuferinnen des zweiten Halbfinallaufes deutlich langsamer waren, folgte der zweite Jubelsprung. Als eine der zwei weiteren Zeitschnellsten aus beiden Halbfinalläufen durfte Fabiane Meyer neben den zehn direkt qualifizierten Läuferinnen am Sonntag beim Finale an den Start gehen.

So traten Reinhard Wittland und Fabiane Meyer – diesmal in Begleitung der Eltern – am Sonntagmorgen nochmals die Reise nach Braunschweig an, denn ein Hotel hatte man dort nicht gebucht. „Was hätte man den ganzen Morgen in Braunschweig machen sollen, wenn man um 10 Uhr das Hotel räumen muss und aufgrund der Hygieneregeln auch nicht frühzeitig ins Stadion darf“, erzählt Reinhard Wittland.

Als um 16.50 Uhr der Startschuss zum Finale fällt, ist die Taktik von Fabiane Meyer ähnlich wie am Vortag. Schnell zieht sie nach innen und läuft lange ganz am Ende – zeitweise sogar mit fünf bis zehn Metern Rückstand, ohne dass die Lücke zu groß wurde, um sie nicht eventuell doch noch schließen zu können. Als die Favoritin Hanna Klein eingangs der Schlussrunde aufs Tempo drückt und 200 m vor dem Ziel zum langgezogenen Endspurt ansetzt, ist das Feld schnell gesprengt. Sara Benfares, die wie schon im Vorlauf zunächst das Tempo gemacht hatte, wird nach hinten „durchgereicht“. Als Fabiane Meyer die ehemals Führende überholt, ist das für die Läuferin vom TV Epe ein Motivationskick. Sie kann das Tempo nochmals anziehen, sammelt so auf der Zielgerade drei weitere Läuferinnen ein und überläuft als Achte lächelnd den Zielstrich. Und auch diesmal gab es einen zweiten Grund zur Freude: In 4:22:06 Min. hatte Fabiane Meyer wiederum ihre Bestzeit gesteigert. Auch Reinhard Wittland war sehr zufrieden. „Sie hat alles richtig gemacht“, lobte er die Läuferin.

Viel Zeit zum Feiern hat sich die 17-Jährige allerdings nicht genommen. Am Montagnachmittag stand sie bei tropischen Temperaturen bereits wieder beim Training an der Laubstiege auf der Laufbahn. „Die Hitze hat mich am Samstag und Sonntag nicht wirklich gestört“, erzählt sie noch, bevor sie einige 300 m Sprints absolviert.

Nach der Meisterschaft ist nun vor der Meisterschaft. Am 5. und 6. September stehen die Deutschen Meisterschaft der U 20 in Heilbronn im Terminkalender. Leichter wird es für Fabiane Meyer dort keineswegs. Denn vier weitere Läuferinnen des Finals von Braunschweig gehören wie sie auch noch zur Altersklasse U 20 und werden in Heilbronn erneut ihre Konkurrentinnen sein.