Die in der Anfangsphase drückende Überlegenheit setzte Epe am Mittwochabend nicht in Treffer um. In dieser Hinsicht hatte Tecklenburg den ersten Geistesblitz. In der 25. Minute drang Till Guttek über die linke Seite in den gegnerischen Strafraum ein und vollendete mit einem satten Schuss ins Eck zur überraschenden Tecklenburger 1:0-Führung. Per Strafstoß nach Handspiel sorgte Marcel Deelen (53.) für den Ausgleich.

Dieser Treffer war der Startschuss zu einer turbulenten Schlussphase mit Chancen hüben wie drüben. „Das Spiel hätte auch 7:7 ausgehen können“, befand Tecklenburgs Coach Bienemann. Zunächst verwandelte Tugay Gündogan einen Freistoß zur Tecklenburger 2:1-Führung, und in der 78. Minute schloss Nick Walter einen Konter zum 2:2-Endstand ab.

„Positiv ist, dass wir viel Ballbesitz hatten und auch viele Chancen bekommen haben“, meinte Epes neuer Spielertrainer Marco Aydin. Folglich war die Chancenverwertung nicht optimal.

Am Samstag tritt Vorwärts schon um 12 Uhr gegen den FC Schüttorf 09 zum nächsten Spiel an.