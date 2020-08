Turnier mit besonderer Herausforderung

„Man darf bei allem Erfolg nie selbstzufrieden werden und muss jedes Jahr alles auf den Prüfstand stellen, ob und wo es noch Verbesserungen geben kann“, hieß es 2019 im Interview in dieser Zeitung unmittelbar nach Ende des sehr erfolgreichen Damen-Tennisturniers (Gronau Open) an der Losserstraße. Damals konnte niemand ahnen, was für 2020 alles auf die Organisatoren und die Turnierleitung durch die Coronakrise zukommen würde. Jetzt muss nicht einmal, sondern zwei- bis dreimal alles geprüft werden.

Aber einige Neuerungen hat der TV Grün-Gold Gronau selber eingeführt. Erstmals wird keine Qualifikation mehr gespielt, sondern ein Hauptfeld mit 48 Spielerinnen. Das kommt den Wünschen der Tennisspielerinnen entgegen und spart den Mittwoch als Turniertag ein. Außerdem können mehr Wild Cards vergeben werden, was es ermöglicht, Meldungen hochkarätiger Spielerinnen auch noch kurzfristig anzunehmen. Auch die Zahl der Mitarbeiter/-innen in der Turnierleitung konnte vergrößert werden.

Aber das schafft alles keine großen Probleme. Die wirklichen Herausforderungen stellen die hygienischen und neuen organisatorischen Anforderungen an die Veranstalter und vor allem auch an das Clubhausteam.

Für Zuschauer, die ihre Maske vergessen haben, liegen genügend Exemplare bereit. Im Clubhaus schirmen Plastikwände die Turnierleitung und die Theke ab. Desinfektionsmittel drinnen und draußen sind eine Selbstverständlichkeit. Laufwege in das Clubhaus sowie in die Kabinen und Toiletten und wieder heraus wurden eingeplant, um für Spielerinnen und Zuschauer die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen.

Dass die von der Volksbank Gronau-Ahaus präsentierten Gronau Open um den R+V-Cup überhaupt stattfinden können und auch noch mit einer, wenn auch begrenzten Zahl von Zuschauern, galt vor einigen Wochen als nahezu ausgeschlossen. Um so erfreulicher war die positive Resonanz bei vielen Sponsoren und Partnern und von Gronauer Bürgern.

Auch die Spielerinnen aus ganz Deutschland zeigen so früh wie noch nie großes Interesse. Mehr als 14 Meldungen liegen bereits vor, darunter zwei aus der deutschen Rangliste Nr. 20 - 30.

Jetzt bleibt nur noch die Hoffnung auf gutes Tenniswetter, begeisterte und vernünftige Zuschauer und einen gesunden Verlauf für alle. Denn im Hinterkopf spielt doch der Gedanke mit: hat man vielleicht doch etwas vergessen?