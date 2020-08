Nach dem 2:1-Sieg bei SF Schwefingen in der Vorwoche (es trafen Meike Scholten und Jule Strohmeyer ) besiegte Fortuna nun den ASC Schöppingen (6:3) und TuS Wüllen (3:2).

„Das Spielgeschehen hatten wir eigentlich die ganze Zeit unter Kontrolle. Die Mannschaft hat ein hohes Tempo vorgegeben“, erklärte Jacqueline Eckelmann , die die Mannschaft nun zusammen mit Dirk van Koetsveeld trainiert.

Nach dem 0:1 durch die dreifache ASC-Torschützin Julia Schmitz glich Jule Strohmeyer postwendend aus (4. Min.). „Das 2:1 wurde wunderbar durch viele schnelle Kombinationen herausgespielt“, freute sich Eckelmann über den Treffer der stark spielenden Patrica Moltmann, die auch das 3:2 erzielte. Viele weitere Möglichkeiten ließ Fortuna aus, zum 4:2 war wiederum Jule Strohmeyer zur Stelle. Das 5:2 und 6:2 glückte Anna Oonk-Maatmann, die aus der U17 aufgerückt ist. „Sie zeigte eine super Leistung“, lobte Eckelmann die Doppeltorschützin. Eine gute Leistung bestätigte sie auch Jiska Ricking, die ebenfalls aus der U17 stammt. Sie spielte gemeinsam mit Evelyn Nagel auf der zentralen Mittelfeldposition.

Was gegen den ASC okay war, wollte am Sonntag gegen den TuS Wüllen nicht überzeugend gelingen.

„An diesem Tag hat eigentlich ziemlich alles gefehlt, was den einfachen Fußball ausmacht. Meistens waren wir zu spät am Gegner, wir mussten viel hinterherlaufen. Ballannahmen gelangen nicht, Pässe kamen nicht genau an, der Ball wurde viel zu wenig laufen gelassen“, monierte Eckelmann. Hervorzuheben sei jedoch die Leistung von Emelie Ochmann aus der 2. Mannschaft, die Stammkeeperin Michelle Mertens an beiden Tagen vertrat. Sie verhinderte etliche Gegentore. So reichten die Treffer von Alina Kötter zum 1:1, der direkt verwandelte Freistoß von Evelyn Nagel zum 2:1 und die Kombination von Jule Strohmeyer und Torschützin Nina Post zum 3:2-Erfolg.