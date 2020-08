Nicht nur, dass Gegner VfL Billerbeck in der Westfalenliga spielt. Nein, ausgerechnet jetzt muss Trainer André Heller fünf wichtige Stammkräfte ersetzen. Keine optimalen Voraussetzungen für das Pokal-Halbfinale am Donnerstag, dass um 19.30 Uhr am Wolbertshof ausgetragen wird.

Stammkräfte? Heller wird noch deutlicher, um die Bedeutung des fehlenden Quintetts zu unterstreichen und spricht von „absoluten Leistungsträgern“. Damit meint er Spielerinnen wie Abwehrchefin Lisa Huwe, Theresa Klamt auf der 6er-Position und Toptorjägerin Indra Przybyla (20 Saisontreffer). Wie soll ein A-Ligist das gegen eine drei Klassen höhere Mannschaft kompensieren?

Durch Kampf und die richtige Einstellung: „Wir werden versuchen, mit allem was wir haben, dagegenzuhalten und Billerbeck das Leben möglichst schwer zu machen“, erklärt Heller.

„Wir haben eine sehr gute letzte Saison gespielt, sind leider durch Corona gestoppt worden. Auch die Vorbereitung läuft bis jetzt sehr gut mit Siegen gegen Ligakonkurrent FC Ottenstein (8:0) und Bezirksligist SW Holtwick (4:2)“, lobt Heller.

„In der Liga hatten wir vor dem Abbruch Bezirksliga-Aufsteiger Holtwick 5:0 besiegt. Nun stehen wir als A-Ligist im Pokalhalbfinale. Wir haben als Underdog nicht den Druck und nichts zu verlieren“, betont Heller.