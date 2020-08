Seit vier Spielzeiten trainiert Rafael Figueiredo den ASC Schöppingen. Seine Erfolge sind beachtlich. Nicht viel fehlte 2018 zum Aufstieg in die Bezirksliga, erst im Entscheidungsspiel schrammten die Schöppinger an der Meisterschaft in der A-Liga vorbei. Und 85 Punktspieltreffer und ungezählte Vorlagen unterstreichen auch den Wert des früheren Oberligaspielers.