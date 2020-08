Die Eperaner starteten über 800 m. Ihre gute Form bewies kurz nach ihrem DM-Start nicht nur Fabiane Meyer . Die TVE-Athleten überzeugten mit drei Siegen und zwei Silberrängen.

Aslan Güleryuz (M10) bestritt seinen ersten Wettkampf. Er setzte sich gleich an die Spitze. Nach einer schnellen ersten Runde hatte er sich bereits einen kleinen Vorsprung verschafft. Der Eperaner beschleunigte nochmals, sodass er nach 2:42,51 Min. und mit großem Vorsprung gewann.

Justus Overkamp (m14) reihte sich in einem Feld mit fünf Teilnehmern schnell in die Verfolgergruppe ein. 550 Meter hielt er diese Position, dann wurde ihm das Tempo zu langsam. Er zog zu einem langen Schlusssprint an. In 2:33:32 Minuten stellte er eine neue persönliche Bestzeit auf und wurde Zweiter.

Ebenfalls auf den Silberrang lief Jan-Friedrich Büscher (mU18). Er hielt sich an den Führenden, der jedoch ein sehr hohes Tempo vorlegte. Mit einer Zwischenzeit von 1:04 Minuten traten beide Läufer die letzte Runde an. Dem Eperaner wurde das Tempo zu hoch, er ließ abfallen und lief nach 2:16:88 Minuten ins Ziel. „Ärgerlich ist, dass Jan-Friedrich sich verschätzt hat. Er kann eine Zeit unter 2:10 Minuten laufen. Bestimmt klappt es beim nächsten Versuch“, motivierte ihn Fabiane Meyer.

Emma Overkamp (w12) übernahm zunächst die Führung. Ihre Konkurrentin Lea Fischer (LG Kindelsberg Kreuztal) überholte nach 500 Metern, aber die Eperanerin konterte und gewann mit vier Sekunden Vorsprung in einer Zeit von 2:37:08 Minuten.

Ebenfalls auf den ersten Platz lief Elissa Albers (w16). Sie feierte einen überlegenen Start-Ziel-Sieg mit 20 Sekunden Vorsprung, war jedoch mit ihrer Zeit von 2:36:21 Minuten nicht zufrieden: „Ich konnte mich schlecht einschätzen, da die Zweite mit einer besseren Zeit gemeldet war. Ich dachte deshalb, ich sei viel zu schnell. Eigentlich wollte ich heute eine Bestzeit laufen.“

Fabiane Meyer siegte in ihrer Altersklasse der weiblichen Jugend U20 ebenfalls sehr deutlich. Die DM-Teilnehmerin mussten ihren Lauf alleine gestalten, was angesichts der Wetterbedingungen nicht einfach war. Sie gewann ihren Lauf mit einer Endzeit von 2:10,24 Minuten. Direkt nach dem Zieleinlauf analysierte Meyer ihren Lauf: „Ich bin zu langsam in der ersten Runde gewesen. Einen Lauf alleine zu gestalten, ist immer schwer. Hinzu kommt, dass mein Trainer nicht am 200- Meterpunkt war, um mir die Zeit durchzugeben.“