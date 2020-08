Kein Fußball-Wunder am Wolbertshof

Erneut platzte damit der Traum der Grün-Weißen, ein Mal das Pokalfinale zu erreichen. „Wir haben alles gegeben. Die Spielerinnen haben wahrlich bis zum Umfallen gekämpft. Sieben Gegentore gegen einen Westfalenligisten sind absolut okay, zumal uns etliche Stammspielerinnen nicht zur Verfügung standen“, lobte Vorwärts-Trainer André Heller das couragierte Auftreten seiner Mannschaft, die sich ordentlich aus der Affäre gezogen habe.

Die Vorwärtslerinnen erwischten einen guten Start, als Demi Aagten in der zweiten Spielminute forsch auf das gegnerische Gehäuse zu marschierte. Der Angriff wurde direkt von der wachsamen Gäste-Abwehr abgefangen und sollte für den Rest der Begegnung auch der einzige gewesen sein.

Durch schnelle Pässe setzten die technisch versierteren Domstädter die Grün-Weißen immer wieder unter Druck und erspielten sich etliche Chancen. Gelang es Keeperin Finnja Damm in der siebten Spielminute noch, einen Schuss von Mathilda Bargel zur Ecke abzuwehren, so war sie quasi in der nächsten Szene machtlos. Lisa Schlottbohm (8.) nahm Maß und markierte den Führungstreffer für die Gäste. Acht Minuten mussten sich die mitgereisten VfL-Fans gedulden, ehe sie erneut Grund zur Freude hatten. Dieses Mal nutzte Anna Haberecht eine Vorlage von Bargel zum 2:0, ehe sie - nach einem Abwehrfehler der Grün-Weißen - das 3:0 (26.) markierte.

Während das hohe Tempo den Eperanerinnen fortan immer mehr zu schaffen machte, nutzten die Domstädterinnen weitere Gelegenheiten, ihre Führung durch Treffer von Lisa Schlottbohm (27.) und Anna Haberecht (39.) auszubauen.

Nach dem Seitenwechsel ließen es die Gäste ruhiger angehen, ohne jedoch die Regie aus den Händen zu geben. In der 60. Spielminute war es erneut Anna Haberecht, die sich mit ihrem Treffer ins rechte untere Eck zum 6:0 in die Torschützenliste eintrug, ehe die eingewechselte Pauline Hövener den 7:0-Endstand besiegelte.

„Wir sind unserer Favoritenrolle gerecht geworden. Obwohl einige Stammspielerinnen gar nicht zum Einsatz gekommen sind und ich munter durchgewechselt habe, konnte sich das Spiel sehen lassen“, zeigte sich VfL-Trainer Frank Averesch mehr als zufrieden. Averesch freut sich nun am 30. August im Finale auf die Elf der SpVgg Vreden zu treffen, die in Darfeld 5:4 n.E. gewann.