Wieso und weshalb ich mich plötzlich in kompletter Montur (zumindest da kann ich mit den Profispielerinnen mithalten) auf Platz fünf an der Losserstraße wiederfinde und meinen Tennisschläger in der Hand halte, frage ich mich in diesem Moment selbst. Katharina Jacob , mehrfache Deutsche Meisterin der Tennisdamen 35, spielt mir locker ein paar Bälle zu. Locker für sie. Ich muss mich ganz schön anstrengen. Während ich zunehmend unter Schnappatmung leide, unterhält sich die frischgebackene Hallen-Europameisterin noch mit mir. Nicht nur spielerisch, auch konditionell ist sie mir also haushoch überlegen.

Wie ein Schlachtfeld

Plötzlich gelingen mir tatsächlich zwei aufeinanderfolgende, schöne Bälle. Ich punkte und bin darüber mindestens genauso überrascht wie Jacob. „Im Prinzip ist es doch auch nicht anders als in der Bezirksliga, wo ich sonst aufschlage“, denke ich mir und werde zunehmend lockerer. Eindeutig ein Fehler! In Rekordzeit habe ich einen Satz abgegeben. Während meine Seite des Platzes aussieht wie ein Schlachtfeld, schaut es bei meiner Gegnerin aus, als hätten ihr maximal zwei Quadratmeter Aktionsradius gereicht. Sehr effizient, das muss ich neidvoll anerkennen.

Dass die sympathische Katharina Jacob, obwohl sie sich in einem wichtigen Turnier um Ranglistenpunkte und Preisgelder befindet, überhaupt bereit war, mit mir ein paar Bälle zu schlagen, bestätigt dann auch, dass auch die Top-Spielerinnen der Gronau Open zu der viel zitieren familiären Atmosphäre beitragen.

Mein Fazit: Tennis ist nicht gleich Tennis. Und wenn du als Zuschauer von außen betrachtet glaubst, dass die Spielerinnen einen schnellen, druck- und kraftvollen Ball spielen, dann kann ich nun aus eigener Erfahrung berichten: Diese Bälle sind in Wirklichkeit noch viel schneller und kraftvoller. „Was ist mit deiner Vorhand?“, hatte Jacob sofort meine Schwachstelle erkannt. Mal sehen. Mit ein wenig Training kann ich sie vielleicht im nächsten Jahr noch einmal zur Revanche auf den Platz bitten. Spaß hat es schon jetzt gemacht.