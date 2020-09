Ein kurzer Satz nur, hinter dem allerdings ganz viel Erleichterung steckt. Denn zum üblichen Turnier-Tagesgeschäft zählte auch die 17. Auflage der Gronau Open ganz gewiss nicht.

Dies hob Christian Bauer , 1. Vorsitzender von Grün-Gold Gronau, nach dem Endspiel nochmals hervor: „Wer es in Corona-Zeiten schafft, ein Event wie dieses über Monate zu planen, zu organisieren und dann auch erfolgreich durchzuführen, der hat nicht nur Ausdauer, sondern auch sehr viel Mut und eine gehörige Portion Nervenstärke bewiesen.“ Bauer dankte besonders auch den beiden Hauptsponsoren, der Volksbank Ahaus-Gronau, den R+V Versicherungen sowie den vielen anderen Sponsoren, die trotz der schwierigen Voraussetzungen dem Turnier treu geblieben sind.

Ohne Vorrunde und Bierwagen

Für die Stadt Gronau beglückwünschte Christian Post allen Beteiligten zur Durchführung: „Im Namen der Stadt und der Politik kann ich hier nur einen tiefen Diener machen, dass die Organisatoren es in diesen Zeiten gewagt haben, so ein großes Turnier auf die Beine zu stellen“. Neben der Corona-Vorschriften, die unbedingt eingehalten werden mussten und wurden, gab es in diesem besonderen Jahr auch ein Novum. Erstmals fanden die Gronau Open ohne Vorrunde statt, starteten direkt mit dem Hauptfeld und seinen 48 Spielerinnen. Ein weiteres Novum: der legendäre Bierwagen fehlte. Was vor allem für die Spielerinnen auf dem Centercourt sicherlich eine Erleichterung bedeutete, hatte dieser in der Vergangenheit doch bei der einen oder anderen Akteurin wegen des Geräuschpegels zu Unmut geführt.

Zum Glück spielte auch das Wetter mit: „Es gab keine Regenunterbrechungen, das war sehr hilfreich, die vielen Paarungen über die Bühne zu bringen und dabei im Zeitplan zu bleiben“, zeigte sich Sven Gabbe erleichtert, dass auch diese, für ihn völlig unplanbare Komponente, in diesem Jahr passte. „Zwar hätte man in die Halle ausweichen können. Die Genehmigung dazu hatten wir. Aufgrund der bestehenden Corona-Regeln wäre das aber nicht ganz so einfach geworden“, erklärte Gabbe.

Oberschiedsrichter Dietmar Stratmann hatte nicht allzu viel zu tun: „Die Spiele sind alle sehr fair verlaufen. Hochspannend, aber sehr fair“, betonte er.

Die Hauptstadt wird in der Dinkelstadt vermisst

Als Spielerin des Turniers hervorzuheben ist sicherlich die in der Jugend-Weltrangliste an 10 gesetzte Kamilla Bartone, die den Zuschauern nicht nur in ihrem Vier-Stunden-Match gegen Favoritin Julyette Steur (DTB 16) Tennis der Extraklasse bot, sondern es bis ins Finale schaffte. Ansonsten punkteten vor allem die gesetzten Spielerinnen souverän.

Wie eng dabei einige Matches waren, zeigt sich daran, dass gleich zehn Partien über volle drei Sätze ausgespielt wurden. „Die Leistungsdichte der Spielerinnen liegt schon sehr nah beieinander. In diesem Jahr haben mal wieder die absoluten Top-Spielerinnen aus ganz Deutschland bei uns aufgeschlagen“, erklärte Jens Gabbe stolz. Wobei – „ganz Deutschland“ nicht stimmt: „Zum ersten Mal in der Geschichte der Gronau Open war keine Spielerin aus der Hauptstadt dabei,“ wunderte sich Gabbe über die fehlenden Talente aus Berlin und hofft, diese bei den 18. Gronau Open wieder in Gronau zu begrüßen.