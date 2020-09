Der Westfalenpokal auf Jugendebene etwa ist bereits abgesagt worden. Ebenso werden die Hallenkreismeisterschaften wahrscheinlich nicht stattfinden können. Im Punktspielbetrieb haben die Clubs die Hygienebestimmungen strikt einzuhalten, weshalb in der kommenden Saison auch die Handshakes zwischen den Spielern zu unterlassen sind. Viele weitere Fragen von Vereinsvertretern konnten aber nicht geklärt werden.

Was ist, wenn ein Verein die Bestimmungen nicht einhält, kann ich mit meiner Mannschaft wieder nach Hause fahren? Wie soll vorgegangen werden, wenn Eltern bei schlechtem Wetter ihre Kinder nicht spielen lassen wollen, aus Angst, dass diese sich leicht erkälten könnten und nicht zur Schule dürfen? Was passiert, wenn ich keine Mannschaft zur Verfügung habe, da viele Spieler leichte Erkältungssymptome haben und daher nicht spielen dürfen?

Viele Fragen bleiben unbeantwortet

Viele solcher Fragen wurden zwar kontrovers diskutiert, ein Patentrezept konnten die Kreisoffiziellen den Vereinen aber nicht zur Verfügung stellen. Bei dem einen oder anderen Club stehe schon die Überlegung im Raum, die kompletten Jugendmannschaften vom Spielbetrieb zurückzuziehen.

Dennoch hat der Kreisvorsitzende Willy Westphal die Hoffnung, dass diese Saison durchgespielt werden kann. Es gelte aber der Grundsatz, dass die Vereine sich an die gesetzlichen Bestimmungen halten und nicht nach Schlupflöchern suchen, um den Spielbetrieb aufrechterhalten zu können. Jeder Verein müsse einen Corona-Beauftragten benennen. Einige hätten dies immer noch nicht getan. Es bestehe daher aktuell die Überlegung, Vereine, die keinen Ansprechpartner benennen, nicht am Spielbetrieb teilnehmen zu lassen.

Sven Wesenberg in seiner Funktion als Kreisjugendvorsitzender musste schon jetzt von einer weiteren Reduzierung der Mannschaftsmeldungen berichten. In der Saison 2019/20 gingen noch 565 Junioren- und 87 Juniorinnenmannschaften an den Start. In der neuen Spielzeit wurden nur noch 544 Junioren- und 81 Juniorinnen-Teams für den Spielbetrieb gemeldet. Und die stehen nun vor einer ungewissen Spielzeit 2020/21, in der noch niemand so recht abschätzen kann, ob und wie sie schlussendlich erfolgreich gemeistert werden kann.