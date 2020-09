Frauen-Landesligist Fortuna Gronau jedenfalls blamierte sich nicht. Wenngleich die Niederlage mit 0:6 (0:2) relativ deutlich ausfiel. Aber Gegner DJK VfL Billerbeck hatte ja auch schon im Finale 2019/20, das erst Ende August ausgespielt worden war, mit 9:1 gegen Fortunas Landesliga-Gegner SpVgg Vreden die Muskeln spielen lassen.

„Das ist eben ein Westfalenliga-Team“, meinte Gronaus neue Trainerin Jacqueline Eckelmann nach dem Schlusspfiff. „Wann immer wir Billerbeck eine Chance erlaubt haben, wurde die sofort genutzt.“ Das erste Mal nach rund 20 Minuten. Da hatten die Gronauerinnen im Heimspiel an der Laubstiege einen gegnerischen Eckball eigentlich abgewehrt. Doch in der Vorwärtsbewegung kam die Möglichkeit für die DJK wie ein Bumerang zurück. Eine missratene Abseitsfalle bescherte dem Favoriten dann doch die Führung. Beim knappen 0:1 aus Fortuna-Sicht blieb es lange. Allerdings nicht bis zum Pausentee. Kurz zuvor sorgte wieder eine Ecke dafür, dass Billerbeck etwas entspannter in den zweiten Durchgang gehen durfte.

Billerbeck macht nach der Pause kurzen Prozess

Und da machte der VfL dann mit zwei schnellen Treffern kurzen Prozess. „Wir haben uns in dieser Phase zu sehr den Schneid abkaufen lassen“, fand Jacqueline Eckelmann.

Nach einem taktischen Foul der Gronauerinnen kurz vor dem eigenen Strafraum führte ein Freistoß zum 5:0. Zehn Minuten vor dem Abpfiff machte der Westfalenligist und Titelverteidiger mit dem 6:0-Endstand dann noch das halbe Dutzend voll.

„Mit der ersten Hälfte sollten wir dennoch zufrieden sein. Wenn uns solch eine Leistung auch direkt zum Punktspielauftakt am nächsten Sonntag gelingt, hoffen wir auf eine sehr interessante Landesliga-Saison“, so Eckelmann.