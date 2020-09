„Es ist einfach unglaublich. Wir spielen zu 70 Prozent auf das gegnerische Tor und schaffen es nicht, unsere Chancen in Tore umzumünzen. Wenn das so weiter geht, wird es eine schwierige Saison für uns werden“, so Spielertrainer Marco Aydin . „Dennoch bin ich sehr stolz auf meine Mannschaft, die mit viel Selbstvertrauen nach vorne gespielt hat“, betonte der Vorwärts-Spielertrainer weiter.

In der Tat gaben die Grün-Weißen in der erste Halbzeit ganz klar den Ton an. Dabei kristallisierten sich rasch Luca Laufer (8.), Andreas Fontein (19.), Aleksandar Temelkov (19.) und Marco Aydin als auffälligste Spieler heraus, die dem Gegner mit sehenswerten Kurzpässen sowie Spielzügen über die Flügel das Laufen lernten. In der 15. Spielminute hatten die heimischen Fans am Wolbertshof dann zum ersten Mal Grund zum Jubeln. Ein flacher Schuss von Marco Aydin kullerte unter DJK-Keeper Johannes Kasnatscheew zum Führungstreffer ins Tor. „Keine Panik. Wir kriegen noch unsere Chancen“, baute der Coesfelder Kai Hemsing seine Mannschaftskameraden auf. Und er sollte recht behalten. Gerade einmal sechs Minuten waren verstrichen, als Marius Borgert Maß nahm und das Leder zum 1:1-Ausgleich in die Maschen schob (25.). Diesen Schock hatten die Hausherren noch nicht ganz verdaut, da schlug der Ball erneut im Eper Kasten ein, dieses Mal per Kopfball durch Karsten Erwig (26.).

Temelkov trifft vom Punkt zum 2:2

Doch die Vorwärtsler steckten den Kopf nicht in den Sand, kämpften akribisch weiter und boten den knapp 200 Besuchern so eine attraktive Bezirksliga-Partie. Konnte Gäste-Torwart Kasnatscheew den Fernschuss von Matthias Naber (34.) gerade noch per Hechtsprung ins Seitenaus lenken, so hatte er vier Minuten darauf das Nachsehen. Aleksandar Temelkov war im Strafraum zu Fall gebracht worden und verwandelte den Elfmeter persönlich zum 2:2-Halbzeitstand.

Nach dem Seitenwechsel warfen die Eintrachtler alles nach vorne. Während der Kopfball von Lucca Rensing noch am Eper Gehäuse vorbei segelte, hatte Marius Borgert (50.) bei seinem Freistoß mehr Glück und markierte die 3:2-Führung für Coesfeld. Epe zog bis zuletzt alle Register, konnte die erste Saisonniederlage indes nicht mehr verhindern.