Zusammen mit der Eintracht aus Coesfeld, die beim FCE-Rivalen Vorwärts Epe ebenfalls dreifach punktete (3:2), führt die Mannschaft von Spielertrainer Andre Hippers die Bezirksliga mit neun Punkten an.

Hippers selbst war angeschlagen, verbrachte den Nachmittag somit bis zur 84. Minute an der Seitenlinie. Und was er da über weite Strecken von seiner Elf sah, durfte ihm gefallen: „Vor allem in der ersten Hälfte haben wir eine gute Partie gezeigt, haben die Dinge spielerisch gelöst.“ Während der FCE nur eine einzige etwas brenzlige Situation zu überstehen hatte, schlug auf der anderen Seite Felix Wobbe für die Blauen nach einer schönen Einzelaktion in der 39. Minute zu.

„Das ist überhaupt nicht unser Spiel“

Der SC Reken verließ sich auch im zweiten Abschnitt vor allem auf seine langen Bälle, mit denen die Hausherren nach Möglichkeit das Mittelfeld schnell überbrücken wollten. Das gelang ihnen aber nur selten. Trotzdem blieb die Partie komplett offen, weil Epe nun einen entscheidenden Fehler machte. „Wir haben uns Reken angepasst. Und das können wir nicht. Es ist überhaupt nicht unser Spiel, mit langen Bällen zu agieren“, kritisierte Andre Hippers später. Insofern war der Spielertrainer dann mit dem zweiten Durchgang auch gar nicht mehr so zufrieden.

„Natürlich freuen wir uns über die nächsten drei Punkte. Doch auch in dieser Begegnung haben wir wieder erkannt: Es reicht noch nicht für 90 Minuten Dominanz. Wenn die Kraft schwindet, fehlen uns auch Lösungen. Also wissen jetzt alle, dass wir noch viel zu arbeiten haben, um noch besser zu werden“, so Hippers.