„Über die gesamte Distanz von 90 Minuten würde ich noch nicht einmal sagen, dass es kein ordentliches Spiel meiner Mannschaft war. Aber vorne sind wir einfach zu harmlos geblieben“, ärgerte sich Dirk Werenbeck vor allem über drei Großchancen in der ersten halben Stunde. Zwei Mal Patrick Huesmann und ein weiteres Mamadou Barry hätten da längst für die Mannschaft vom Wolbertshof jubeln können. Stattdessen taten das aber nur die Gastgeber nach zwölf Minuten beim 1:0.

Das zweite Gegentor kassierten die Vorwärtsler dann in der genannten Drangphase per Elfer, weil zwei Verteidiger den Ammeloe-Stürmer in die Mangel nahmen. „Da haben wir uns wirklich nicht geschickt angestellt“, so Werenbeck, für den der Pfiff und die Strafstoßentscheidung allerdings in Ordnung geht. „Den musst du so geben.“

Vorwärts 2 immer um spielerische Lösungen bemüht

Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Eperaner weiter, hatten aber eben alles andere als einen guten Tag erwischt. „Was wir festhalten müssen“, betonte Werenbeck, „ist zum einen: Die Jungs haben auch nach dem 0:2 immer versucht, es spielerisch zu lösen. Und zudem bleibt trotz der 0:3-Niederlage unserer Start in die neue Saison immer noch ein guter.“