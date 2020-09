Seit Mitte August trafen dort die Spieler und Spielerinnen der Gronauer und Eper Tennisvereine aufeinander, um in spannenden Matches ihre Meister zu finden. Auch befreundete Spieler und Spielerinnen des TC Overdinkel hatten die Chance zur Turnierteilnahme genutzt.

Insgesamt wurden dann in der relativ kurzer Zeit Matches in zwölf Kategorien organisiert und gespielt. Nicht selten kam dabei die Flutlichtanlage der Abteilung zum Einsatz. Die Herren 40+ mit 24 Meldungen waren die Kategorie mit den meisten Teilnehmern.

Zufrieden zeigte sich Turnierorganisatorin Brigitte Suchanke-Paul: „Selbst das Wetter hat es gut mit uns gemeint. Die Zuschauer sahen tolle Spiele, und viele der Teilnehmer freuen sich bereits auf das nächste Jahr. Wir haben eine Menge positive Resonanz bekommen.“

Große Überraschungen blieben in diesem Jahr bei den Endspielen aus, und es setzten sich meist die Favoriten der einzelnen Paarungen durch. So war es in einigen Kategorien wieder einmal die Organisatorin selbst, Brigitte Suchanke-Paul, die sich ganz oben auf dem Siegertreppchen wiederfand. Bei den Herren überzeugte in diesem Jahr Mark Trienen (TV Grün-Gold Gronau), der in einem packenden Endspiel Gerrit Suchanke vom Gastgeber Vorwärts Gronau besiegte. Maik Meyer (TV Grün-Gold) erhielt die begehrte Trophäe in der Kategorie Herren 40. Auch die jungen Gronauer Tennistalente spielten in diesem Jahr um Punkte und Pokale. In einem spannenden Match setzte sich im Finale Rupert Ose (TV Grün-Gold) gegen Jarno Hulshof (TC Overdinkel) durch.

Sieger und Finalisten

Die Sieger und Finalisten bei den Offenen Vereinsmeisterschaften: Damen Einzel: 1. Brigitte Suchanke-Paul, 2. Astrid Hörman; Damen Doppel: 1. Stefanie Kersting, Jeanette Bauer-Verheijj, 2. Brigitte Suchanke-Paul, Janine Sibbing; Mixed (offen): 1. Brigitte Suchanke-Paul, Gerrit Suchanke, 2. Janine Sibbing, Klaus Bieber; Mixed 110+: 1. Brigitte Suchanke-Paul, Krzystof Dudzinski, 2. Silvia Sievert, Fritz Sievert; Herren Einzel (offen): 1. Mark Trienen, 2. Gerrit Suchanke; Herren Einzel 40+: 1. Maik Meyer, 2. Dirk Kalwai; Herren Einzel 60+: 1. Christian Bauer, 2. Uwe Steinacker; Herren Doppel (offen): 1. Fritz Sievert, Mark Trienen, 2. Rene Maaseland, Michael Kersting; Herren Doppel 80+: 1. Rene Maaseland, Michael Kersting, 2. Maik Meyer, Jörg Agten; Doppel 110+: 1. Bernd Mönsters, Klaus Bieber, 2. Thomas Tischler, Michael Schmiermann; Junioren U 18: 1. Rupert Ose, 2. Jarno Hulshof.