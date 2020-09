Mit 3:0 (1:0) stutzte die Mannschaft von Spielertrainer Andre Hippers den Adlern die Flügel und hält sich mit nun zwölf Zählern weiter schadlos. Am Ende fehlte nur ein Treffer, um sogar Coesfeld von der Spitze zu stoßen. Doch solche Zahlenspielereien interessierten Hippers hinterher sowieso nicht. „Aber es ist toll, dass wir wieder kein Gegentor bekommen haben und uns bis auf das 1:3 in der Nachspielzeit in Borken komplett schadlos gehalten haben“, lobte der Coach den Defensivverbund. Allen voran Niklas Baumann .

Der Torwart verlebte einen relativ ruhigen Nachmittag in der Bülten . Ein Mal allerdings tauchten die Adler – es stand noch 1:0 – brandgefährlich vor Baumanns Kasten auf. „Und die Chance pariert Niklas dann richtig stark. Er ist eben zur Stelle, wenn er gebraucht wird.“

Das war auch Philipp Hörst, der in der 13. Minute Verantwortung am Elfmeterpunkt übernommen und zur Führung getroffen hatte. Dem war ein toller Pass von Jan Frieling auf Jan Beverborg sowie ein Foul am FC-Stürmer vorausgegangen (13.).

Was Epe danach verpasste, war das zweite Tor. Hörst hatte eine weitere gute Gelegenheit, Patrick Redegeld traf mit einem Kopfball nur den Querbalken, der FC belohnte sich nicht für einen guten Auftritt. Noch nicht. Denn im zweiten Durchgang schlugen die Blauen dann doch doppelt zu. Das 2:0 zählte zur kurioseren Sorte. Zwei Mal klatschte der Ball an den Innenpfosten, dann wurde Hörst angeschossen, ehe die Kugel über die Linie trudelte. Nur vier Minuten später machte Beverborg mit dem 3:0 alles klar (72./76.),