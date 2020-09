Epe -

Die Lage spitzt sich zu. Doch nicht etwa für den TuS Wüllen, der vor dem vierten Spieltag in der Bezirksliga erst einen Punkt auf dem Konto hatte. Die Schwarz-Weißen korrigierten das am Sonntag mit einem 3:1 (1:1) – und schickten Vorwärts Epe damit endgültig in die Krise. Die Grün-Weißen rutschten auf den drittletzten Platz.