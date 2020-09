Denn unter der Woche hatte der A-Ligist aus Ottenstein noch Bezirksligist VfB Alstätte mit 4:1 aus dem Pokal geschmissen.

Am Sonntag allerdings holten sich die Blau-Weißen aus den Bülten ihren ersten Dreier im vierten Anlauf und hatten mit 2:0 (0:0) die Nase vorne. Für Thomas Kottig gab es dafür auch Gründe. Der Coach hatte personell einige Positionen anders besetzt. Und erstmals ließ er auch defensiv mit einer Dreier- statt Viererkette spielen. „Das alles hat sich in der Summe dann ausgezahlt. Wir waren dieses Mal viel besser drin in den Zweikämpfen. Spielerisch war es auch sehr ordentlich. Vor allem das 2:0, das war schon ein geiler Treffer“, fand Kottig. Wie an der Perlenkette lief da das Leder durch Epes Reihen, ehe Robert Hinkelmann in der 79. Minute den Deckel drauf machte.

20 Minuten zuvor hatte sich Ben van Almsick erfolgreich durchgetankt und Amandip Singh bedient, der dann zur 1:0-Führung vollstreckte. Gefährlich wurde es nur ein Mal zwischen diesen beiden Treffern in Ottensteins bester Phase. „Da gab es auch eine strittige Elfersituation, zum Glück ohne Pfiff“, atmete Thomas Kottig einmal tief durch.