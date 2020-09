So empfand es auch die Trainerin nach dem Schlusspfiff. „Hoffentlich stellen wir im Nachhinein fest, dass diese Leistung nur ein Ausrutscher war. Denn mehrere Spiele solcher Sorte bedeuten den Abstieg“, nahm Jacqueline Eckelmann hinterher erst gar kein Blatt vor den Mund. Die Übungsleiterin weiter: „Jede Spielerin muss jetzt zu einhundert Prozent mitziehen und sich zusammenreißen.“

„Dabei waren wir eigentlich mit einem guten Gefühl zum TuS gereist“, berichtet Eckelmann – wurde an der Seitenlinie stehend dann allerdings enttäuscht. Kaum war der Anpfiff ertönt, „sah ich nur noch eine Mannschaft, die wirklich Bock auf dieses Match hatte. Und das war Recke“, machte die Fortuna-Trainerin ihrem Ärger Luft. Auf dem grünen Rasen sah das so aus: Die Gronauerinnen kamen meistens einen Schritt zu spät, liefen Ball und Gegner permanent hinterher. Dass es bis kurz vor der Pause dauerte, dass Recke die längst fällige Führung erzielte, grenzte da schon an ein Wunder. Auch für Eckelmann war der Rückstand „die logische Konsequenz für unsere schwache Vorstellung“.

Trotzdem erzielte der Club von der Laubstiege nach 71 Minuten den 1:1-Ausgleich. Melanie Rolletschek zog ab, TuS-Torhüterin Tietmeyer parierte das Leder zwar, ließ es jedoch abprallen. So wurde der Ball leichte Beute für Jule Strohmeyer, die Fortuna jubeln ließ.

Doch das Remis war schmeichelhaft – und sollte nicht lange Bestand haben. „Es war eben überhaupt nicht unser Spiel und sollte es am Sonntag auch nicht mehr werden“, kommentierte Jacqueline Eckelmann die prompte wie erneute Führung von Recke nur vier Minuten später. Zwei Minuten vor dem Ende machten die Gastgeberinnen mit dem 3:1 den Sack dann endgültig zu.